Météo Maroc : temps nuageux ce jeudi 11 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 11 décembre 2025;

– Temps passagèrement nuageux sur l’Atlas, le Sud-Est et les plaines atlantiques nord avec quelques gouttes de pluie.

– Quelques flocons de neige sur le Haut Atlas la matinée.

– Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur les provinces Sud.

– Tendance de la température maximale à la hausse sur les plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas, le Saiss, la Méditerranée, et à la baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte à localement peu agitée à agitée entre Tarfaya et Boujdour.