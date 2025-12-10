Sommet Economique France-Pays Arabes : Samira Sitaïl souligne les avancées du Maroc en matière de gestion de l’eau

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail a mis en avant, mercredi à Paris, les avancées du Maroc en matière de gestion de l’eau à l’occasion du sixième Sommet Economique France – Pays Arabes qu’accueille la capitale française sous la thématique « L’eau, l’environnement, au cœur des besoins, crises et opportunités dans le monde arabe ».

Intervenant lors d’une table ronde consacrée à la question de l’eau et aux enjeux de souveraineté agricole et agroalimentaire,Samira Sitail a souligné que le Royaume a pris conscience depuis très longtemps de l’importance de la gestion de ses ressources hydriques, à travers notamment la stratégie des barrages entamée dès le début des années 60 par feu SM le Roi Hassan II, avant de se poursuivre sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui permet aujourd’hui au Maroc de disposer de « plus de 154 grands ouvrages et 160 petits barrages ».

« Plus de la moitié, d’ailleurs, ont été, pour les grands ouvrages, entrepris durant ces 25 dernières années. Nous sommes aujourd’hui à 21 milliards de mètres cubes d’eau retenus grâce à ces barrages », a détaillé la diplomate devant les participants au sommet organisé, sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron, par la Chambre de Commerce Franco Arabe (CCFA).

Et d’ajouter que « l’objectif à 2028 c’est d’atteindre 25 milliards de mètres cubes d’eau grâce à ces ouvrages de grande, de petite ou de moyenne envergure répartis à travers l’ensemble du territoire du Royaume».

Sitail a aussi évoqué l’ambitieuse stratégie lancée par le Maroc en matière de dessalement dans la perspective de « pourvoir aux besoins en eau potable d’au moins 50% de la population marocaine ».

Sur les perspectives de coopération internationale dans le domaine de l’eau, l’ambassadeure a fait état de divers partenariats conclus en la matière, dont plusieurs avec la France, portant aussi bien sur le dessalement que sur l’assainissement de l’eau, citant parmi les opérateurs majeurs présents au Maroc le Français Veolia avec lequel plusieurs projets ont été entrepris.

Au-delà de ces projets, a-t-elle relevé, la coopération avec la France prévoit aussi un accompagnement sur le plan de l’expertise, permettant « un véritable transfert de technologie, de savoir-faire également dans le cadre d’une vision partagée et d’une vision commune ».

Samira Sitail a souligné, par ailleurs, l’intérêt de développer une coopération triangulaire à l’heure où le continent africain subit de plein fouet l’impact du changement climatique qui serait, a-t-elle dit, « le plus fort, le plus puissant, voire même le plus destructeur » en Afrique qui ne contribue, pourtant, qu’à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre ».

«Nous pouvons amortir les chocs sur le plan climatique, sur le plan humain, sur le plan social et sur le plan économique aussi. Mais nous ne pourrons le faire que si nous mettons en place des mécanismes triangulaires comme celui que la France et le Maroc ont décidé de mettre ensemble », a-t-elle insisté, notant à cet égard que les deux pays travaillent sur une feuille de route dans ce sens.

Et de rappeler que le Congrès mondial de l’eau tenu à Marrakech du 1er au 5 décembre dernier, a déjà donné lieu à une coopération triangulaire en matière de gestion de l’eau, reliant l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), l’Agence française de développement (AFD) et le Burkina Faso.

Au-delà de la réflexion autour de la problématique de « l’eau, l’environnement, au cœur des besoins, crises et opportunités dans le monde arabe », le 6ème Sommet Economique France – Pays Arabes rassemble de nombreux intervenants français et arabes pour tenter de renforcer dans ce domaine, les perspectives de coopération entre entreprises et pays arabes.