Meurtre du jeune Badr : la famille exige des sanctions exemplaires (VIDEO)

La famille de l’étudiant Badr, décédé après avoir été renversé dans le parking d’un grand établissement à Casablanca, a réaffirmé sa confiance dans la justice.

La mère de la victime a déclaré à Site Info que la famille est convaincue que la justice fera pleinement valoir les droits de leur fils et prononcera les sanctions appropriées contre l’auteur des faits et toute personne impliquée.

Elle a également insisté sur sa détermination à obtenir justice pour son fils, rejetant catégoriquement toute tentative de règlement à l’amiable en dehors du tribunal.

À noter que la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a, ce mercredi, reporté au 12 janvier 2026 l’audience du procès des accusés dans l’affaire du décès de l’étudiant Badr, survenu après un acte de violence par véhicule dans le parking d’un grand restaurant de la ville.