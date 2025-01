Samira Sitail s’exprime sur les relations Maroc-France

Par LeSiteinfo avec MAP

A la faveur d’une dynamique impulsée au plus haut niveau des deux Etats, par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, le partenariat d’exception renforcé entre le Maroc et la France est promis à un avenir très prometteur, a souligné, jeudi, l’ambassadeure du Royaume à Paris, Samira Sitail.

Lors d’une conférence organisée par « la Fondation Prospective et Innovation » que préside l’ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, initiée dans le cadre de son programme “La Matinale des ambassadeurs” en partenariat avec Business France et le magazine « L’Express », Sitail a indiqué que les deux pays sont animés aujourd’hui d’une forte volonté d’aller plus loin dans leurs relations bilatérales et d’envisager leur avenir commun avec conviction, assurance et détermination.

L’ambassadeure du roi a, de prime abord, rappelé que la visite d’Etat effectuée récemment au Maroc par le président de la République française, à l’invitation du Souverain, a marqué une étape décisive et historique dans les relations bilatérales, notant que les deux pays ont décidé de renforcer les canaux de communication et de hisser leur coopération à un niveau inédit.

Pour Sitail, il s’agit d’une “alliance stratégique qui s’inscrit dans l’histoire et qui est résolument tournée vers l’avenir”, rappelant que la Déclaration relative au « Partenariat d’exception renforcé », signée par le’ roi Mohammed VI et le président français, constitue désormais l’instrument de référence régissant les relations bilatérales.

L’ambassadeure du Maroc a rappelé à cette occasion l’étendue et les enjeux hautement stratégiques des accords bilatéraux signés entre les deux pays couvrant une large palette de domaines de coopération. Elle a dans le même contexte rappelé la position historique de la France, exprimée au plus haut niveau de l’Etat, soutenant la Souveraineté du Royaume sur son Sahara.

A ce sujet, Sitail n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’assistance sur le calvaire que vivent les populations séquestrées à Tindouf, en Algérie, appelant à prendre véritablement conscience de l’ampleur de cette situation humanitaire dramatique.

L’ambassadeure a, par ailleurs, relevé l’importance du contexte international et régional dans lequel les relations maroco-françaises évoluent, mettant en avant la dimension africaine du Royaume et l’ambition que porte le Maroc pour ce continent auquel il est fier d’appartenir. Elle a également mis en exergue le rôle du Maroc en tant que facilitateur de paix, citant à titre d’exemple le dialogue libyen et le rôle agissant du Royaume sur le plan humanitaire, notamment à Gaza.

Dans une déclaration à la MAP, l’ancien Premier ministre français, président de la Fondation Prospective et Innovation, Jean-Pierre Raffarin a salué l’essor de développement économique et social que connait le Maroc sous le leadership du roi Mohammed VI.

“Le Maroc est un partenaire important de la France. Il connaît ces dernières années un élan de développement considérable avec sa croissance économique et ses projets structurants”, s’est-il félicité, soulignant la place dont jouit le Royaume sur le plan international et régional, notamment en Afrique.

“Nous mesurons l’influence renforcée, sereine et constructive aujourd’hui du Maroc sur le plan international, notamment dans le continent africain”, a affirmé Raffarin, notant que “le Royaume est un partenaire de confiance et un facilitateur mondial parce qu’il sait parler avec les uns et les autres et permet ainsi des interventions réussies sur des projets partagés”.

La conférence, qui a été modérée par M. Raffarin, a connu la participation d’un parterre d’hommes politiques, dont la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Naima Moutchou, le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, Christian Cambon, des députés, des Sénateurs, des opérateurs économiques, des journalistes et des diplomates.

