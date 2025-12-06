Admission au barreau de Paris des étudiants de Sorbonne-Euromed Maroc

L’École de droit de la Sorbonne, délocalisée à l’Université Euromed de Fès, signe un succès remarquable à l’examen d’accès à la profession d’avocat en France, dont les résultats ont été publiés lundi 1er décembre 2025.

Cinq étudiants issus de cette formation ont été admis et pourront exercer en France, après un stage de 18 mois. Ce score se distingue même par rapport à des institutions françaises historiques et réputées.

Dirigée par le professeur François-Xavier Lucas, cette filière se caractérise par une forte sélectivité. Les étudiants sont choisis parmi plusieurs milliers de candidats, avec une répartition équilibrée : un tiers marocains, un tiers européens et un tiers subsahariens. La formation est assurée par des professeurs et praticiens français et marocains, ainsi que par des experts internationaux.

S’ils parviennent à suivre le rythme exigeant du cursus, les étudiants obtiennent un double diplôme – français et marocain – de Master en Droit des Affaires, leur permettant de viser une admission au barreau en France comme au Maroc. Les récents résultats confirment que cette ambition se concrétise en carrières prometteuses, ancrées dans les deux environnements juridiques.

La singularité de la formation tient à l’articulation étroite entre enseignement académique de haut niveau et immersion professionnelle. L’Université Euromed de Fès organise notamment les « Journées restructuring de Fès », devenues une référence internationale en droit de la restructuration.

L’édition de mai 2025 a réuni environ 250 participants – magistrats, dirigeants, décideurs publics et privés, responsables politiques – venus majoritairement d’Europe. La formation, désormais internationalisée, s’est également tenue du 24 au 26 novembre 2025 au profit de plus de 70 professionnels brésiliens. La prochaine édition est prévue les 21 et 22 mai 2026.

En avril 2026, Fès accueillera par ailleurs le sommet international de l’arbitrage, réunissant des spécialistes de premier plan pour échanger sur la pratique de l’arbitrage dans les pays arabes et africains.

Depuis la création du programme, les étudiants bénéficient directement de cette dynamique internationale, qui les expose aux meilleurs experts du droit des affaires. Les cabinets marocains les plus réputés leur ont ouvert leurs portes, et trois juristes de premier plan – Azzedine Kettani, Hicham Naciri et Laila Slassi – ont accepté de parrainer les premières promotions.

Le partenariat entre deux villes universitaires historiques, Fès et Paris, dépasse aujourd’hui les attentes des deux institutions porteuses du projet – l’Université Panthéon-Sorbonne et l’Université Euromed de Fès.

Le modèle pédagogique mis en place permet de former une nouvelle génération d’avocats à forte dimension internationale, parfaitement identifiés par les grandes structures juridiques françaises et marocaines.