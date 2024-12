Coup d’envoi de la 21ème édition du festival Andalussyat (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La 21ème édition du festival international de musique andalouse Andalussyat a débuté jeudi soir à Casablanca, à l’initiative de l’Association des Amateurs de la Musique Andalouse du Maroc (AAMAM).

La soirée d’ouverture de cette édition prévue jusqu’à samedi sous le thème ‘’L’anthologie au service de la préservation de la musique andalouse du Maroc Al Ala’’, s’est déroulée devant une assistance nombreuse de mélomanes avec au programme, en première partie, un concert ”En toute harmonie”, une création innovante du compositeur et musicologue Nabil ben Abdeljalil, suivie, en seconde partie, par une délicieuse balade musicale ‘’ Naoubat Al Ochak’’ interprétée par l’orchestre tangérois Rawafid sous la baguette d’Omar Metioui.

Dans une déclaration à la presse, Aziz Alami Gouraftei, membre du bureau exécutif de l’AAMAM, a affirmé que cette édition est tout particulièrement rehaussée par la présentation des créations musicales du compositeur et musicologue Nabil ben Abdeljalil connu et reconnu pour sa démarche artistique novatrice.

Et de souligner que ce rendez-vous musical annuel organisé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la région de Casablanca-Settat, est l’occasion de réaffirmer l’attachement du Maroc à son patrimoine culturel immatériel dont la musique andalouse représente l’une de ses principales composantes.

Pour sa part, le luthiste et musicologue Omar Metioui s’est dit heureux de se produire dans ce festival, saluant, dans une déclaration à la MAP, le public casablancais pour sa présence et sa communion lors du concert, ce qui est, à ses yeux, un gage de succès de cet événement.

Ce vendredi, direction Rabat où les organisateurs programment au Théâtre Mohamed V un spectacle sous la direction de Maître Amine Debbi et son orchestre, ponctué de chants et danses, Flamenco ou encore le Melhoun. L’ensemble, mettant en exergue ’’L’incandescence artistique de la bougie déclinée à travers le patrimoine musical du Maroc et d’ailleurs.

Le samedi, ce festival itinérant plantera le décor à El Jadida avec au programme, en première partie, un concert animé par la formation de Khalid Al Bouazzaoui avec la participation de l’artiste Soukaina Fahsi et en deuxième partie, l’incontournable maître Mohammed Briouel et son orchestre pour l’habituelle immersion dans les entrailles de Al Ala, avec des extraits de l’anthologie, œuvre réalisée par l’AAMAM. Un mariage sans bémol entre Al Ala et l’Aïta.

Toujours à El Jadida où les organisateurs prévoient un temps pour la réflexion autour d’un débat sur le thème ‘’l’anthologie au service de la préservation de la musique andalouse Al Ala’’.

Créée en 1958, l’Association des Amateurs de la Musique Andalouse du Maroc s’assigne d’ailleurs l’objectif de préserver cet héritage musical séculaire. Depuis sa création, elle est à l’origine de nombreuses initiatives en faveur de la sauvegarde du répertoire “Al Ala”, entre autres, des enregistrements, l’édition de livres ou encore la collection de manuscrits et d’instruments anciens soigneusement gardés au Musée Dar Al Ala situé au quartier des Habous à Casablanca.