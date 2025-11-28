Casablanca : modifications temporaires des itinéraires de deux lignes à cause des travaux

Les bus de Casablanca, gérés par Alsa, ont annoncé des modifications temporaires de certaines lignes afin d’assurer la continuité du service public et de maintenir la fluidité des déplacements quotidiens, dans le cadre des travaux urbains en cours dans plusieurs quartiers de la ville.

La société a précisé que les itinéraires des lignes 064 et 067 seront temporairement modifiés en raison de ces travaux.

Elle a également indiqué que ces ajustements s’inscrivent dans le cadre des mesures mises en place par les bus de Casablanca gérés par Alsa, dans le but de garantir un service de transport public sûr et fiable, tout en accompagnant les projets de réaménagement et de modernisation de la ville de Casablanca.