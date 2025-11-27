Carrefour LabelVie ouvre un nouvel hypermarché à Aïn Sebaâ

Le Groupe LabelVie renforce sa présence dans la capitale économique avec l’ouverture du nouvel hypermarché Carrefour LabelVie Aïn Sebaâ, un pôle commercial structurant pour la préfecture des arrondissements Aïn Sebaâ – Hay Mohammadi.

Cette inauguration intervient après la rénovation complète de l’hypermarché de Sidi Maarouf et l’ouverture récente de Carrefour Almaz au Sela Park, confirmant le rythme soutenu d’expansion du Groupe à Casablanca sur le segment des hypers.

Implanté sur un terrain de 15 660 m², pour une superficie construite totale de 41 020 m², ce nouvel hypermarché représente un investissement de 300 millions de dirhams. Les travaux, réalisés sur deux ans, témoignent de la volonté du Groupe d’accompagner la modernisation du commerce organisé et la dynamique urbaine de Casablanca.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du plan de développement « Vision 2028 » du Groupe LabelVie, qui vise à renforcer la couverture territoriale du réseau et à implanter de nouveaux formats dans les zones à fort potentiel.

Un hypermarché moderne associant qualité et fraîcheur

Avec une surface de vente de 5 401 m², Carrefour LabelVie Aïn Sebaâ propose un parcours client pensé pour offrir confort, qualité et fraîcheur.

L’espace marché met en avant :

des fruits et légumes sélectionnés et réapprovisionnés quotidiennement,

des rayons boucherie et poissonnerie garantissant une fraîcheur continue,

une boulangerie-pâtisserie artisanale proposant des produits préparés sur place.

Le magasin offre également un large univers non alimentaire comprenant l’électroménager, le multimédia, l’équipement de la maison, la décoration, l’art de vivre et le textile pour toute la famille.

Un parking souterrain de 347 places, réparties sur deux niveaux, vient faciliter l’accès des visiteurs.

Un impact économique direct

L’ouverture de Carrefour LabelVie Aïn Sebaâ a permis la création de 198 emplois directs et de 150 emplois indirects, illustrant l’engagement du Groupe en faveur de l’emploi et du développement économique local.

Avec ce nouvel hypermarché, Carrefour LabelVie consolide sa présence dans la métropole casablancaise et confirme son rôle d’acteur clé de la grande distribution moderne au Maroc.

À propos du Groupe LabelVie

Créé en 1985, le Groupe LabelVie est l’un des leaders de la grande distribution au Maroc. Il opère sous plusieurs enseignes, notamment Carrefour, Carrefour Market, Supeco et Atacadão, avec pour mission d’offrir des produits de qualité à des prix compétitifs et d’assurer une expérience client irréprochable.