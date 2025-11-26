Du nouveau concernant l’interpellation d’Ilyas El Malki

Ilyas El Malki va comparaître ce mercredi devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’El Jadida, après son interpellation lundi.

Selon une source fiable de Le Site info, le célèbre streamer marocain a été interpellé suite à des plaintes déposées par des syndicats représentant les chauffeurs de taxi des villes de Béni Mellal et Fqih Bensalah, et non par ceux de la ville d’El Jadida comme cela avait été relayé.

La même source indique qu’Ilyas El Malki s’est présenté muni de documents de désistement signés par certains plaignants, mais qu’il a été surpris par le dépôt de nouvelles plaintes émanant d’associations et de coordinations syndicales de chauffeurs de taxi à El Jadida.

L’interpellation du streamer, son placement en garde à vue ainsi que la saisie de ses téléphones interviennent à la suite de plusieurs plaintes déposées par les syndicats des taxis pour dénoncer des propos jugés “insultants” à l’encontre des professionnels du secteur.

H.M.