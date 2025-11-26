Après le succès international de Roots, le producteur Mr. ID et le visual artist Ali Kanane renouvellent leur collaboration pour ASKI – Volume 1, un projet ambitieux qui réinvente l’héritage musical marocain

L’artiste visuel et creative director Ali Kanane signe l’identité visuelle d’ASKI, le nouveau projet musical de Mr. ID, marquant leur deuxième collaboration après l’album Roots.

ASKI – Volume 1 réunit 10 titres qui revisitent les musiques du Sud marocain à travers une écriture électronique contemporaine.

Écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6SqbE9T8aWuG69GyfUaAMA

Un dialogue entre musique, image et mémoire

ASKI explore un Maroc où les rythmes, les voix et les gestes du Sud deviennent matière à création contemporaine.

Pour incarner cette vision, Ali Kanane développe un univers graphique inspiré du désert, des couleurs minérales et des symboles rituels — un langage visuel où l’ancestral rencontre le futur.

Le visuel principal met en scène Mr. ID dans un désert incandescent, marchant tel un voyageur initiatique, tenant un sablier-talisman.

Symbole central du projet, ce sablier incarne la transmission du son à travers le temps : les musiques ancestrales s’y transforment en matière électronique nouvelle, comme un flux où le passé devient son et lumière.

Par son style — entre symbolisme, minimalisme et sens narratif hérité du concept art — Ali Kanane propose une lecture contemporaine du voyage intérieur de l’artiste et du souffle ancestral du Sud.

Ensemble, ils créent une mythologie visuelle et sonore, un pont entre héritage marocain et création moderne.

« ASKI est un appel vers nos racines. Un voyage sonore qui relie le Sud marocain à une écriture musicale contemporaine. » — Mr. ID

« Mon défi était de traduire ce voyage en images, et de capturer une expérience qui traverse le temps. » — Ali Kanane