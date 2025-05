L’ONU salue le cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué samedi le cessez-le-feu conclu entre l’Inde et le Pakistan, ajoutant que l’Onu est prête à soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Le Secrétaire général « salue l’accord de cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan, qu’il considère comme une étape positive vers la fin des hostilités actuelles et l’apaisement des tensions », a indiqué un communiqué de son porte-parole.

Le chef de l’organisation internationale a dit espérer que l’accord puisse “contribuer à une paix durable” et favoriser un environnement “propice à la résolution de problèmes plus vastes et de longue date entre les deux pays”, ajoute le communiqué.

Samedi matin, le président américain Donald Trump a annoncé que les deux puissances nucléaires ont convenu d’un cessez-le-feu “complet et immédiat” sous la médiation des Etats-Unis.

Suite à la conclusion de cet accord, l’Onu se tient prête à “soutenir les efforts visant à promouvoir la paix et la stabilité dans la région”, a souligné Guterres.