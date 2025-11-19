YSL : The Hamish Bowles Collection au musée de Marrakech

Présentée avec grand succès dans la galerie permanente du musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) depuis le 1er février 2025, l’exposition « Yves Saint Laurent : The Hamish Bowles Collection » s’apprête à fermer ses portes. Le public est invité à profiter de ces derniers jours pour venir admirer les trésors de cette exposition qui se refermera le dimanche 4 janvier 2026 à 18h00.

Véritable célébration du regard croisé entre le collectionneur et le couturier, cette exposition inédite invite à redécouvrir Yves Saint Laurent à travers l’œil érudit d’Hamish Bowles — journaliste, collectionneur génial et historien de la mode reconnu mondialement.

Cinquant-cinq pièces exceptionnelles issues de sa collection personnelle y composent une ode à la mémoire, à la beauté et au style intemporel. Mise en scène par le créateur Patrick Kinmonth, la scénographie plonge le visiteur dans un univers théâtral et sensible, évoquant trois temps majeurs du parcours d’Yves Saint Laurent : ses débuts chez Dior, la fondation de sa Maison de couture, et la révolution du prêt-à-porter SAINT LAURENT rive gauche. Chaque silhouette, chaque détail, chaque tissu devient ainsi le témoin d’un dialogue continu entre le patrimoine et la modernité.

Avant que la galerie permanente n’accueille sa nouvelle saison d’expositions prévues dès janvier 2026, saisissez l’ultime occasion de célébrer l’héritage du couturier à travers le regard passionné d’un grand collectionneur.

Profitez de ces dernières semaines et laissez-vous transporter au cœur du musée Yves Saint Laurent Marrakech.

À PROPOS DU MUSÉE YVES SAINT LAURENT MARRAKECH Niché au cœur de Marrakech et fondé en 2017, à proximité du Jardin Majorelle, ce musée est un centre culturel complet dédié à la préservation et à la mise en lumière du patrimoine du couturier. Il abrite une salle d’expositions temporaires, une galerie de photographie, un auditorium, une bibliothèque de référence, une librairie, un café-restaurant, ainsi qu’un sous-sol assurant aux collections les meilleures conditions de conservation. Le musée renforce ainsi son rôle de carrefour culturel majeur, tissant des liens entre le Maroc et le reste du monde.