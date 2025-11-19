Jameel Motors devient distributeur JMC au Maroc

Jameel Motors et Jiangling Motors Corporation (JMC) ont signé un accord pour la distribution d’une gamme complète de véhicules utilitaires légers au Maroc.

Cet accord permet à Jameel Motors Maroc d’élargir son portefeuille au segment des véhicules utilitaires, tout en marquant l’entrée officielle de JMC sur le marché marocain. Le Maroc, grâce à sa position stratégique et à la croissance continue de son secteur automobile, offre des perspectives de développement solides pour les deux partenaires.

Jameel Motors a remporté cet accord de distribution à l’issue d’un processus compétitif impliquant plusieurs entreprises locales et internationales. Dès le printemps 2026, l’entreprise commencera à commercialiser l’ensemble de la gamme JMC : pickups, fourgons, camions légers et vans passagers.

Fort de trente ans d’expertise au Maroc, Jameel Motors confirme ainsi son engagement à offrir des solutions de mobilité utilitaires innovantes et durables, au service des entreprises comme des particuliers.

Hasan Al-Alami, Directeur Général Senior pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Jameel Motors, a déclaré :

« Cet accord avec JMC illustre notre volonté d’élargir les options de mobilité pour les clients au Maroc et dans la région.

En combinant près de 80 ans d’expertise de JMC dans les véhicules utilitaires légers avec notre présence locale solide et notre réputation de partenaire de confiance, nous sommes convaincus que cette collaboration ouvrira la voie à une croissance durable et contribuera positivement au dynamisme du secteur automobile marocain. »

Hu Yong, Directeur Général MEA de JMC, a ajouté :

« Le Maroc représente une étape importante dans notre expansion internationale. L’expertise locale de Jameel Motors constitue une base idéale pour présenter notre gamme de véhicules utilitaires légers aux clients marocains. Nous sommes impatients d’apporter des véhicules fiables, innovants et performants qui accompagneront la croissance du pays. »

Fondée en 1947, JMC est l’un des principaux constructeurs chinois de véhicules utilitaires légers. L’entreprise bénéficie de près de 80 ans d’expérience, et est l’unique constructeur chinois à avoir établi des coentreprises avec des groupes du Fortune 500 tels qu’Isuzu et Ford. Présente dans plus de 110 pays, elle s’appuie sur un réseau de 88 distributeurs internationaux et enregistre une croissance soutenue, dont une hausse de 33,4 % des ventes de pickups en 2024.

Jameel Motors, de son côté, représente plusieurs marques automobiles majeures et opère dans plus de dix pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Cet accord constitue une nouvelle étape dans son expansion internationale et traduit son engagement continu envers l’innovation dans les solutions de mobilité.

Pour plus d’informations, visitez : jameelmotors.com et jmcg-global.com