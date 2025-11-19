Festival International du Film de Marrakech : le jury de la 22e édition dévoilé

Le Festival International du Film de Marrakech annonce la composition du jury de sa 22e édition, qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Composé de huit personnalités de premier plan issues de quatre continents et de différentes générations, ce jury aura pour mission d’évaluer les quatorze premiers et seconds longs métrages présentés en compétition officielle, dédiée à la découverte de nouveaux talents internationaux.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho, dont le film Parasite a marqué l’histoire en remportant la Palme d’or et quatre Oscars, présidera le jury. Saluée pour son inventivité et sa portée critique, son œuvre a profondément renouvelé le dialogue entre cinéma d’auteur et cinéma grand public.

Il sera entouré de créateurs et d’interprètes reflétant la vitalité du cinéma mondial :

Karim Aïnouz (Brésil, Algérie), réalisateur primé pour La Vie invisible d’Euridice Gusmão ;

Hakim Belabbes (Maroc), figure du cinéma intime et engagé ;

Julia Ducournau (France), Palme d’or pour Titane ;

Payman Maadi (Iran), acteur et réalisateur récompensé pour Une séparation ;

Jenna Ortega (États-Unis), star de la série Mercredi et du film Beetlejuice de Tim Burton ;

Celine Song (Canada), scénariste et réalisatrice de Past Lives et Materialists ;

Anya Taylor-Joy (Royaume-Uni, Argentine), révélée dans Le Jeu de la dame et remarquée dans Furiosa et Dune, deuxième partie.

En réunissant des artistes aux parcours et univers complémentaires, le Festival réaffirme son engagement à favoriser la circulation des idées et des esthétiques, créant un espace de dialogue entre cultures et générations. Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, le samedi 6 décembre 2025.

Biographies succinctes

Bong Joon Ho (Corée du Sud)

Réalisateur reconnu pour son humour, son suspense et sa critique sociale, Bong Joon Ho a signé huit longs métrages dont Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, Okja et Parasite. Ses films mêlent inventivité, émotion et réflexion sur les inégalités sociales.

Karim Aïnouz (Brésil, Algérie)

Réalisateur, scénariste et artiste visuel, Karim Aïnouz se distingue par une approche visuelle audacieuse et des récits porteurs de portée politique. Ses œuvres, dont Madame Satã et La Vie invisible d’Euridice Gusmão, explorent l’identité, la mémoire et le changement social.

Hakim Belabbes (Maroc)

Cinéma intime et poétique, explorant la mémoire, l’exil et l’amour. Réalisateur de Les Fibres de l’âme, Fragments ou Rêves ardents, il a fondé le Sahara Lab pour former les jeunes talents et dirige depuis 2023 l’ISMAC à Rabat.

Julia Ducournau (France)

Réalisatrice et scénariste, elle se fait remarquer avec Junior et Grave, puis remporte la Palme d’or à Cannes pour Titane en 2021. Son style mêle audace, émotion et innovation narrative.

Payman Maadi (Iran)

Acteur et réalisateur reconnu internationalement, notamment pour Une séparation, Oscar du meilleur film en langue étrangère et Ours d’argent du meilleur acteur. Il a également joué dans Westworld, 13 Hours et 6 Underground.

Jenna Ortega (États-Unis)

Actrice acclamée, célèbre pour son rôle de Mercredi Addams. Nommée aux Emmy, Golden Globes et SAG Awards, elle a joué dans Scream 5 et 6, X et The Fallout.

Celine Song (Canada)

Scénariste et réalisatrice oscarisée, connue pour Past Lives et Materialists. Son style combine profondeur émotionnelle, intelligence et humour.

Anya Taylor-Joy (Royaume-Uni, Argentine)

Actrice révélée dans The Witch et Le Jeu de la dame. Elle a joué dans Furiosa, Le Menu, Dune, deuxième partie et Super Mario Bros : Le Film.