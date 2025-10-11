Chiccorner ouvre le deuxième magasin Alcott à Marina Shopping

Après l’ouverture en août de sa première boutique Alcott au Morocco Mall, Chiccorner poursuit le déploiement de la marque italienne au Maroc avec l’inauguration d’un deuxième magasin au Marina Shopping.

Cette nouvelle implantation confirme la volonté du groupe d’élargir la présence de l’enseigne et d’offrir aux consommateurs une mode contemporaine, accessible et responsable.

« Ce deuxième magasin illustre la confiance que nous plaçons dans le potentiel du marché marocain et l’engouement croissant pour l’univers Alcott. À Marina Shopping, nous voulons proposer une expérience fidèle à l’ADN de la marque, conjuguant créativité, proximité et engagement responsable », déclare M. Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Avec sa localisation au Marina Shopping, Alcott s’implante dans un espace emblématique de Casablanca, au croisement de la modernité et du dynamisme urbain. Ce choix traduit l’ambition de Chiccorner de se rapprocher d’une clientèle jeune et diversifiée, en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Le magasin a été conçu pour offrir un parcours fluide et intuitif. L’aménagement moderne, les mises en valeur visuelles et les espaces interactifs créent une ambiance connectée et inspirante. Chaque détail contribue à faire du shopping un moment de découverte, en cohérence avec l’identité jeune et innovante d’Alcott.

Créée en Italie et intégrée au Capri Group, Alcott est aujourd’hui présente dans plus de 100 magasins à travers le monde. La marque séduit une clientèle en quête de style et de diversité, grâce à des collections régulièrement renouvelées et à un excellent rapport qualité-prix. Son développement s’appuie également sur une démarche durable, en privilégiant des tissus biologiques, des procédés certifiés et une politique active de réduction de son empreinte carbone.

Avec ce deuxième magasin Alcott, Chiccorner confirme son rôle de partenaire privilégié du développement de grandes enseignes internationales au Maroc. Spécialisé dans l’introduction et la gestion de marques premium et accessibles, le groupe s’appuie sur une stratégie axée sur l’innovation, la proximité avec les clients et l’excellence opérationnelle. À travers cette approche, Chiccorner participe activement à la diversification et à la modernisation du paysage retail marocain, en phase avec les attentes des nouvelles générations de consommateurs

