Coca-Cola renforce sa présence au Maroc

Le Maroc dispose à l’échelle nationale de 1.311 établissements de protection sociale dotés d’une capacité d’accueil d’environ 115.000 personnes, a annoncé, lundi, la ministre de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahia.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur le « soutien et la modernisation des établissements de protection sociale » du groupe « Authenticité et Modernité », la ministre a indiqué que ces établissements contribuent efficacement à la lutte contre le décrochage scolaire et nombre de fléaux sociaux.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que le ministère prend une batterie de mesures afin de soutenir les associations en charge de gérer ces établissements, notamment la mise en œuvre d’un programme de subventions et l’amélioration des méthodes de gestion grâce à l’adoption d’un guide unifié des procédures.

En vue d’accélérer le chantier de modernisation de ces établissements et de fédérer les efforts publics qui leur sont consacrés, Mme Ben Yahia a souligné que son département œuvre actuellement à la mise en place de mécanismes nouveaux et innovants, couplés au parachèvement du cadre juridique régissant ces institutions, soulignant l’adoption, trois semaines auparavant, du décret relatif à la prise en charge hors établissements, qui permettra d’affecter des assistants scolaires aux enfants autistes et de fournir des services aux personnes âgées et en situation de handicap.