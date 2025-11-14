Lutte antiterroriste: Nicolas Lerner, le chef de la DGSE, souligne le rôle clé du Maroc

Dans son entretien au journal Le Figaro, Nicolas Lerner, le chef de la Direction générale de la sécurité extérieure en France, a mis en avant le rôle stratégique du Maroc dans la lutte antiterroriste, en particulier sur le continent africain. Face à la montée en puissance de groupes djihadistes au Sahel et dans la Corne de l’Afrique, le partenariat avec les services marocains est considéré comme précieux et essentiel pour la France.

Selon Lerner, plusieurs djihadistes maghrébins francophones se déplacent vers des zones comme la Somalie pour rejoindre des organisations terroristes locales. La coopération avec le Maroc permet de suivre ces mouvements, de prévenir la formation de sanctuaires terroristes et de protéger les populations civiles tout en sécurisant les intérêts français et ceux de ses partenaires.

Le chef de la DGSE souligne que cette collaboration est d’autant plus cruciale que l’Afrique reste un épicentre du djihadisme mondial, où les attaques sont fréquentes et souvent meurtrières. Pour Lerner, la capacité du Maroc à fournir un renseignement efficace renforce la stratégie française de prévention et d’anticipation des menaces, faisant du royaume un acteur clé de la sécurité régionale et internationale.

