Casabus: ajustements temporaires sur certaines lignes

Casabus opéré par Alsa annonce les nouvelles adaptations de son réseau pour accompagner les travaux d’aménagement urbain dans la ville de Casablanca

Dans le cadre des chantiers urbains en cours dans plusieurs zones de la ville, Casabus opéré par Alsa apporte des ajustements temporaires sur certaines lignes afin d’assurer la continuité du service public et de maintenir la fluidité des déplacements quotidiens.

Ainsi, les lignes L011, L800, L900, L902, L904 et L907 ont repris leurs itinéraires et horaires habituels.

Par ailleurs, une seule ligne connait des ajustements temporaires notamment :

L307 : Au départ du Terminus Ville Ennasr vers Terminus Lissasfa

Arrêts non desservis : Aucun

Aucun Itinéraire provisoire : Déviation par résidence Essafa

Ces ajustements s’inscrivent dans le cadre des mesures prises pour continuer d’assurer un service fiable et sécurisé, tout en accompagnant la transformation urbaine de Casablanca.

Casabus opéré par Alsa remercie les Casablancaises et Casablancais pour leur compréhension et leur patience, et réaffirme son engagement à améliorer de manière continue l’expérience de transport au quotidien.