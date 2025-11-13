Météo au Maroc: pluies et chutes de neige ce jeudi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 13 novembre 2025 :

– Pluies ou averses orageuses sur le Haut Atlas, le Souss, les côtes nord, le Tangérois et l’Anti-Atlas, le matin.

– Pluies ou averses orageuses, par endroit, sur le Haut Atlas, le Souss et les plaines centres, l’après-midi.

– Temps nuageux avec pluies faibles éparses et risque d’orage sur les plaines nord et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chute de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes, par endroits, sur les plaines atlantiques nord et centres, l’Oriental, l’Atlas et le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, de 20/24°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse notable sur la majorité du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée localement forte, le soir, sur l’ouest du Détroit, agitée à forte au Nord de Boujdour, devenant localement forte à très forte , en fin de matinée, au nord de Cap Tafeney, peu agitée à agitée au sud de Boujdour, devenant agitée le matin.

S.L