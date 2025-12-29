Les supporters s’expriment avant Maroc-Zambie (VIDEO)

Les supporters marocains attendent avec impatience le coup d’envoi du match des Lions de l’Atlas face à la Zambie, ce lundi, dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe.

Dans des déclarations recueillies par le Le Site info, les fans sont entre optimisme quant à la capacité des Lions à s’imposer face contre la Zambie et prudence en raison de la difficulté du match qui clôturera la phase de groupes.

Les hommes de Regragui ambitionnent de conserver la tête du groupe A de la CAN, organisée actuellement au Maroc. Ils espèrent également rassurer leurs supporters en terminant cette phase avec une bonne prestation et un résultat positif, surtout après le match nul concédé face au Mali lors de la précédente journée.

H.M

https://youtu.be/_jJaZX0GwWA?si=CbGKT0AxNH4KTdvL