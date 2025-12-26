Elections 2026 : dernier appel pour les inscriptions

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de dépôt des demandes d’inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales pour l’année 2026 prend fin le 31 décembre 2025, rappelle lundi un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Le ministre appelle ainsi les citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d’au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2026, à déposer leurs demandes d’inscription jusqu’au 31 décembre 2025.

De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence sont appelés à soumettre, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d’inscription à la liste électorale de la commune ou l’arrondissement dont relève leur nouveau domicile. Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans les mêmes délais, en informer l’autorité administrative dont relève leur nouveau domicile afin d’actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou arrondissement concerné.

Les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs demandes auprès des autorités administratives locales dont relève leur lieu de résidence ou directement via le site « www.listeselectorales.ma« . Par ailleurs, les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes auprès des autorités locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.