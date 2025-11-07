Les 500 Global 2025. Crédit-Leasing: Maghrebail conserve la pole position dans un marché en reprise

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur du crédit et du leasing poursuit sa progression, soutenu par la demande de financement des entreprises et des ménages.

Maghrebail confirme son leadership avec un chiffre d’affaires de 4,12 MMDH, en hausse de 3,1%, grâce à une gestion prudente et un portefeuille diversifié.

Maroc Leasing suit de près avec 4,09 MMDH (+2,7%), tandis que Wafasalaf se distingue par une croissance notable de 7,8% à 1,28 MMDH.

Derrière, Sofac affiche 793 MDH (+11,2%), et Vivalis Salaf progresse à 589 MDH (+2,9%). Eqdom (+0,9%), RCI Finance Maroc (+14,6%), Wafabail (+11,3%), Salafin (-4,4%) et AXA Crédit (+3,3%) complètent le Top 10 d’un marché tiré par la reprise du crédit à la consommation et du leasing automobile.

