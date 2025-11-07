Casablanca : un camion perd le contrôle et percute plusieurs voitures

Un terrible accident de la route s’est produit aux premières heures de ce vendredi à Bernoussi, à Casablanca, provoquant d’importants dégâts matériels.

Selon les informations recueillies par Le Site info, un camion transportant des matériaux de construction a percuté plusieurs voitures avant de foncer sur la façade d’un café situé dans la même zone.

D’après une source sur place, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, provoquant une série de collisions avec des voitures garées sur la voie publique. L’impact a causé des dégâts considérables aux véhicules ainsi qu’au café touché.

Les services de sécurité se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

K.Z