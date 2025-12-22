Maroc

Météo Maroc: Tanger, Larache… Les villes où il a le plus plu en 24h

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :

Tanger: 53

Chefchaouen : 52

Larache : 41

Sefrou : 34

Fès : 33

Taounate : 30

Martil et Meknès : 29

Taza : 25

Tanger-Port et Ain Leuh : 24

Tétouan et Ifrane : 23

Al Hoceima : 22

Sidi Slimane et Khmisset : 21

Skhirat : 18

Taourirt, Sidi Kacem et Nouaceur : 17

Tit Mellil, Kénitra, Rabat et Benslimane : 16

Salé, M’rirt, Nador et Casablanca : 15

El Jadida et Azrou : 14

Zaio et Mohammedia : 13

Oujda : 12

Settat : 09

Azilal et Béni Mellal : 08

Essaouira : 06

Marrakech et Sidi Bennour : 05

Tiznit : 04

Khouribga : 03

Tantan, Jerada, Midelt et Safi : 02

Sidi Ifni, Guercif et Benguerir : 01

