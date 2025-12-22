Maroc
Météo Maroc: Tanger, Larache… Les villes où il a le plus plu en 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :
Tanger: 53
Chefchaouen : 52
Larache : 41
Sefrou : 34
Fès : 33
Taounate : 30
Martil et Meknès : 29
Taza : 25
Tanger-Port et Ain Leuh : 24
Tétouan et Ifrane : 23
Al Hoceima : 22
Sidi Slimane et Khmisset : 21
Skhirat : 18
Taourirt, Sidi Kacem et Nouaceur : 17
Tit Mellil, Kénitra, Rabat et Benslimane : 16
Salé, M’rirt, Nador et Casablanca : 15
El Jadida et Azrou : 14
Zaio et Mohammedia : 13
Oujda : 12
Settat : 09
Azilal et Béni Mellal : 08
Essaouira : 06
Marrakech et Sidi Bennour : 05
Tiznit : 04
Khouribga : 03
Tantan, Jerada, Midelt et Safi : 02
Sidi Ifni, Guercif et Benguerir : 01
S.L.