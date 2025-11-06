Laâyoune-Sakia El Hamra : la métamorphose

Laâyoune-Sakia El Hamra connaît une transformation profonde. Routes, ponts, hôpitaux, instituts de recherche et infrastructures hydriques redessinent le visage de la région, qui s’affirme aujourd’hui comme un pôle d’investissement, de savoir et d’innovation au sud du Royaume.

Depuis 2015, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra bénéficie d’un souffle nouveau grâce au Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, initié par le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte. Ce plan ambitieux vise à transformer durablement le paysage socio-économique et urbain de cette partie du Royaume, en créant des infrastructures modernes et en stimulant l’investissement. Aujourd’hui, Laâyoune-Sakia El Hamra vit au rythme de grands projets structurants, qui touchent à la fois les transports, la santé, l’enseignement et la gestion des ressources naturelles.

Parmi ces projets, la voie express reliant Tiznit à Dakhla se distingue par son ampleur : longue de 1.055 km et nécessitant un budget de 10 milliards de dirhams, cette route devrait faciliter la mobilité et renforcer les liens économiques entre le sud du pays et le reste du territoire. La ville de Laâyoune est également au cœur d’une série de réalisations emblématiques, comme le plus grand pont d’Afrique sur l’oued Saguia El Hamra (voir encadré).

Le secteur de la santé connaît lui aussi une transformation majeure avec la construction d’un Centre hospitalier universitaire (CHU) à Laâyoune, également en phase d’achèvement. Étendu sur 18 hectares avec 95.000 m² de superficie couverte, le CHU pourra accueillir 500 lits et offrira des installations modernes pour la formation des étudiants en médecine et la prise en charge des patients. Le coût total atteint 1,2 milliard de dirhams.

En attendant, et dix ans après la visite historique du Roi Mohammed VI à Laâyoune, au cours de laquelle il avait donné le coup d’envoi de plusieurs projets structurants, la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, opérationnelle, s’affirme aujourd’hui comme un symbole fort du développement équilibré et de la souveraineté sanitaire du Royaume. Première du genre dans le sud du pays, cette institution, réalisée pour un investissement de 257 millions de dirhams, a profondément redéfini le paysage de l’enseignement supérieur et de la santé dans les provinces du Sud.

L’établissement a ouvert ses portes aux étudiants en octobre 2021, accueillant une première promotion d’une centaine d’étudiants. Quatre ans plus tard, ils sont plus de 1.000 inscrits, une progression spectaculaire qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte. Dans le domaine de la recherche et innovation, la région s’enrichit de l’Institut africain de recherche en agriculture durable (ASARI), rattaché à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Cette initiative vise à renforcer les systèmes de production agricole, à améliorer la chaîne de valeur et à protéger les ressources naturelles. Lamfeddal Kouisni, directeur d’ASARI-Laâyoune, souligne que les projets de recherche appliquée et les formations développées ont un impact immédiat sur les provinces du Sud et sont co-construits avec les acteurs locaux.

L’eau, ressource stratégique dans cette région aride, fait également l’objet d’investissements significatifs. Une station de dessalement d’eau de mer, construite en trois ans pour un coût de 450 millions de dirhams, est désormais opérationnelle. Elle permettra de produire 26.000 m³ d’eau potable par jour, répondant ainsi aux besoins de Laâyoune et des localités environnantes. Dans le même esprit, une station de transfert et d’épuration des eaux usées a été mise en service, renforçant la gestion durable de l’eau dans la région.

À travers ces projets, Laâyoune-Sakia El Hamra s’affirme progressivement comme un pôle de développement intégré, combinant infrastructures modernes, innovation scientifique et gestion durable des ressources. Cette dynamique inédite illustre la volonté du Royaume de réduire les disparités régionales et de faire des provinces du Sud un moteur de croissance et d’attractivité économique.

Laâyoune : le pont Saguia El Hamra en pleine construction

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Marche Verte, la ville de Laâyoune a accueilli une délégation d’inspection sur le chantier du pont Saguia El Hamra, projet phare du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Situé à l’entrée sud de la ville, le pont, le plus long du Royaume, s’étend sur 1.648 mètres pour 21,4 mètres de largeur, avec un pont principal de 216 mètres soutenu par quatorze piliers et deux fondations.

Conçu pour désengorger la circulation et fluidifier le trafic sur le périphérique de Laâyoune, il vise également à renforcer l’attractivité économique et la compétitivité de la région. D’un coût total de 375 millions de dirhams, ce chantier a déjà permis la création de plus de 600 emplois directs, dont 21% pour la main-d’œuvre locale, tout en générant des retombées économiques indirectes sur l’activité environnante.

Il s’inscrit dans une vision plus large de modernisation du réseau routier des provinces du Sud et complète le projet d’autoroute Tiznit-Dakhla, contribuant à renforcer la connectivité nationale et le rôle stratégique de la région. La construction progresse à un rythme soutenu, respectant des normes techniques rigoureuses. Objectif : livrer un ouvrage structurant qui améliorera durablement la qualité de vie des populations et soutiendra le développement économique et urbain de Laâyoune.

Ilyas Bellarbi / Les Inspirations ÉCO