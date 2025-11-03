Mission et feuille de route de Schneider Electric en Afrique (VIDEO)

Présent depuis plus de soixante ans au Maroc, Schneider Electric a fait de Casablanca son quartier général pour l’Afrique de l’Ouest. Le groupe mise sur le Royaume comme hub stratégique et terrain de développement de la transition énergétique et numérique, entre efficacité énergétique, automatisation industrielle et essor des data centers. Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de l’entreprise, le pays réunit les atouts pour devenir un modèle africain, à condition de relever les défis de compétences et de financement.

Depuis son siège de Casablanca, l’entreprise orchestre non seulement son activité nationale mais aussi ses opérations ouest-africaines. Avec une présence de plus de 65 ans, le groupe ne se contente pas d’exporter ses technologies.

«L’efficacité énergétique se paie toute seule», rappelle Tricoire, estimant que les projets s’amortissent en trois à cinq ans. L’industrie constitue un autre pilier, notamment à travers l’automatisation et les logiciels de simulation (jumeaux digitaux). Dans un Maroc en pleine montée en gamme industrielle, ces technologies permettent d’accroître la compétitivité et de sécuriser les chaînes de production. Enfin, le numérique ouvre un champ stratégique. Avec l’essor attendu des data centers et des applications d’intelligence artificielle, la demande en énergie fiable et optimisée explose.

«On ne peut pas parler d’IA sans parler d’énergie», insiste le président du conseil administratif, rappelant que les infrastructures numériques seront au cœur des investissements de la décennie.