Schneider: L’interview décalée avec Jean-Pascal Tricoire (VIDEO)

Présent depuis plus de soixante ans au Maroc, Schneider Electric a fait de Casablanca son quartier général pour l’Afrique. Le groupe mise sur le Royaume comme hub stratégique et terrain de développement de la transition énergétique et numérique, entre efficacité énergétique, automatisation industrielle et essor des data centers. Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de l’entreprise, le pays réunit les atouts pour devenir un modèle africain, à condition de relever les défis de compétences et de financement. En marge du grand entretien qu’il nous a accordé, l’homme fort de Schneider a bien voulu se prêter au jeu de l’entretien décalé.