Les priorités de Schneider Electric au Maroc (VIDEO)

Présent depuis plus de soixante ans au Maroc, Schneider Electric a fait de Casablanca son quartier général pour l’Afrique de l’Ouest. Le groupe mise sur le Royaume comme hub stratégique et terrain de développement de la transition énergétique et numérique, entre efficacité énergétique, automatisation industrielle et essor des data centers.

Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de l’entreprise, le pays réunit les atouts pour devenir un modèle africain, à condition de relever les défis de compétences et de financement. Depuis plus de soixante ans, Schneider Electric s’est enracinée au Maroc, où elle pilote depuis Casablanca ses activités pour l’Afrique de l’Ouest. L’entreprise, pionnière des solutions de gestion de l’énergie et de l’automatisation, y voit un marché dynamique et une plateforme stratégique pour déployer sa vision : rendre l’accès à l’énergie plus sûr, plus efficace, plus durable et plus digitalisé. Invité des Inspirations ÉCO, son président du conseil administratif, Jean-Pascal Tricoire, a détaillé les ambitions du groupe dans le Royaume, ses priorités et les défis à relever.