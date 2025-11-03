Qui est Jean Pascal Tricoire, président du conseil administratif de Schneider Electric (VIDEO)

Présent depuis plus de soixante ans au Maroc, Schneider Electric a fait de Casablanca son quartier général pour l’Afrique de l’Ouest. Le groupe mise sur le Royaume comme hub stratégique et terrain de développement de la transition énergétique et numérique, entre efficacité énergétique, automatisation industrielle et essor des data centers. Pour Jean-Pascal Tricoire, président du conseil administratif de l’entreprise, le pays réunit les atouts pour devenir un modèle africain, à condition de relever les défis de compétences et de financement.

Jean-Pascal Tricoire est président du conseil d’administration de Schneider Electric, qu’il a rejoint il y a près de quarante ans. Ingénieur de formation, complétée par un cursus en management, il est français d’origine et a grandi à la campagne, où il a passé les vingt premières années de sa vie.

Entré chez Schneider Electric en 1986, il y a construit l’intégralité de sa carrière, gravissant les échelons jusqu’à prendre la tête du groupe. Son parcours se distingue par une forte dimension internationale : il a vécu et travaillé en Italie, en Chine, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, puis de nouveau en Asie, où il réside depuis une quinzaine d’années.

Sous sa direction, Schneider Electric a mené de profondes transformations dans l’électrification et le digital, devenant leader mondial des technologies de gestion de l’énergie, de l’automatisation et des solutions numériques. Pour lui, l’essentiel réside dans la convergence entre énergie et digital.

«Nous sommes aujourd’hui leader mondial des technologies de l’énergie et surtout de la digitalisation, c’est-à-dire la capacité de connecter ce monde de l’énergie et de permettre à nos clients d’en contrôler tous les aspects», souligne-t-il.