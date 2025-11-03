Farah El Fassi se confie sur son divorce avec Omar Lotfi

Invitée de l’émission “Assahm” animée par Majda Kilani sur la chaîne Chada TV, Farah El Fassi s’est livrée à cœur ouvert sur son divorce avec Omar Lotfi, qualifiant cette expérience de « difficile et compliquée».

L’actrice marocaine a confié : « le divorce n’est jamais une décision simple. Et je ne l’encourage pas. Mais j’y ai mûrement réfléchi pendant trois ans avant de passer à l’acte, afin de ne léser personne et de ne rien regretter ».

Et d’ajouter : « Après une longue réflexion, j’ai fini par prendre la décision qui était dans l’intérêt des deux parties ».

Depuis leur séparation, la comédienne s’est pleinement consacrée à sa carrière, cherchant à se perfectionner tant sur le plan artistique que personnel. Une évolution qui a poussé certains à associer son épanouissement professionnel à la période post-divorce.

À ce sujet, Farah El Fassi a tenu à préciser que son succès n’est pas lié à sa rupture, mais bien à son travail acharné, sa détermination et sa volonté d’aller de l’avant sans jamais regarder en arrière.

