Omar Lotfi et Farah El Fassi se sont-ils réconciliés ?

Une vidéo d’Omar Lotfi et Farah El Fassi a fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a poussé de nombreux internautes à supposer une possible réconciliation du couple après son divorce.

Mais selon une source fiable du site Ghalia, il s’agit d’un extrait du film Le Héros auquel participent Omar Lotfi et Farah El Fassi, précisant que le couple n’a pas repris et que cette vidéo a été prise dans un cadre professionnel.

La même source a précisé qu’Omar Lotfi et Farah El Fassi sont toujours séparés et que leur relation repose actuellement sur le respect mutuel et une communication positive, notamment pour le bien de leur fille.

Rappelons que les deux acteurs avaient annoncé leur séparation en 2024, après plusieurs années de mariage.

N.M