L’AMMC publie son rapport annuel au titre de l’année 2024

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce la publication de son Rapport Annuel pour l’exercice 2024. Ce rapport dresse un bilan exhaustif de l’activité du marché des capitaux marocain et des actions menées par l’Autorité au cours de l’année écoulée.

Contexte économique, financement et résilience des acteurs

En 2024, l’économie nationale affiche une résilience notable portée par une croissance légèrement supérieure à celle enregistrée en 2023 et un assouplissement de la politique monétaire. Dans ce contexte, le marché des capitaux a sensiblement augmenté sa contribution dans le financement de l’économie nationale. Ainsi, les levées sur le marché de la dette privée ont atteint près de 101 milliards de dirhams en 2024 (contre 87 milliards en 2023), tandis que le montant total levé sur les titres de capital s’est établi à 6,3 milliards de dirhams, incluant 1,1 milliard levé dans le cadre d’une introduction en Bourse.

La progression des principaux indicateurs boursiers confirme une tendance haussière. Le Masi, a enregistré une hausse de 22,2% en 2024. Cette performance s’est accompagnée d’une augmentation de la capitalisation boursière, qui a atteint 752,44 milliards de dirhams à fin décembre 2024, enregistrant une hausse annuelle de 20,18% et d’une progression du volume transactionnel global qui s’est situé à environ 99 milliards de dirhams, en augmentation de 52,29% par rapport à 2023.

Supervision, contrôle et sécurité du marché

La garantie de la sécurité et de l’intégrité du marché est demeurée une priorité de l’AMMC, se traduisant par une nette intensification de ses missions de supervision et de contrôle. L’Autorité a ainsi réalisé 35 missions de contrôle en 2024, marquant une hausse de près de 20% par rapport à 2023 et de 94% par rapport à 2022.

Perspectives stratégiques et développement du marché

Forte de ces avancées, l’Autorité entend poursuivre avec détermination ses efforts visant à consolider le développement du marché des capitaux et à en renforcer la contribution au financement de l’économie nationale.

Les orientations stratégiques pour les exercices à venir s’articulent notamment autour du déploiement du plan stratégique 2024-2028 et de la poursuite de la modernisation du corpus réglementaire régissant l’ensemble du marché des capitaux.

Accès au Rapport Annuel

Le Rapport Annuel 2024 est disponible, en arabe et en français, pour consultation et téléchargement sur le site institutionnel de l’AMMC.