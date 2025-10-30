Météo Maroc : temps nuageux ce vendredi 31 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 octobre 2025.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°c sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/22°c sur le sud des provinces sahariennes et de 10/16°c partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.