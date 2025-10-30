Maroc

Météo Maroc : temps nuageux ce vendredi 31 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 octobre 2025.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les plaines atlantiques et l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°c sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/22°c sur le sud des provinces sahariennes et de 10/16°c partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page