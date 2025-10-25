La ville d’Agadir reçoit 70 nouveaux autobus

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 70 nouveaux autobus ont été réceptionnés samedi, au port d’Agadir, dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du nouveau programme pour le transport public urbain par autobus pour la période 2025-2029.

L’agglomération du Grand Agadir fait partie des six premières villes bénéficiaires de cette première phase du programme qui ambitionne de doter l’ensemble des villes du Royaume d’un transport urbain adéquat, à même de répondre aux aspirations et attentes des citoyens sur les plans qualitatif et quantitatif.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur d’exploitation à la Société de développement local Grand Agadir pour la Mobilité et les Déplacements Urbains, Jamal Barkach, a expliqué que dans le cadre de ce programme, 58 autres autobus seront réceptionnés début novembre prochain au même port, tandis que 41 autres arriveront au port de Casablanca dès la semaine prochaine, notant que l’opération au niveau du Grand Agadir portera au total sur 247 autobus.

M. Barkach a souligné que cette opération vient compléter le Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, notamment dans son volet dédié au transport urbain, qui a déjà permis l’acquisition de bus à haut niveau de service (BHNS).

Le programme pour le transport public urbain par autobus jette les fondements d’une nouvelle gouvernance de la mobilité durable au service des citoyens. Il s’inscrit aussi en droite ligne des Hautes Orientations Royales contenues dans le Message adressé par SM le Roi Mohammed VI en décembre 2024 aux deuxièmes Assises Nationales sur la Régionalisation Avancée, tenues à Tanger.

Doté de près de 11 milliards de DH, ledit programme est financé à part égale par le ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales), le ministère de l’Economie et des Finances et les 12 régions du Royaume.

Ce programme, d’une portée nationale, tend à doter l’ensemble des villes du Royaume d’un système de transport urbain et péri-urbain moderne, inclusif et durable, plaçant toujours la qualité du service offert aux citoyens au centre des préoccupations des pouvoirs publics.

S.L.