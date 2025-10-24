Casablanca: intervention policière à Derb Milan après des heurts entre migrants (VIDEO)

Derb Milan, situé à proximité de la gare routière Ouled Ziane, à Casablanca, a connu, ce vendredi matin, une forte mobilisation sécuritaire suite à des actes de violences commis par des migrants subsahariens.

Selon les informations obtenues par Le Site info, un accrochage entre plusieurs migrants a éclaté durant la nuit du jeudi au vendredi, semant la panique dans le quartier et poussant les forces de l’ordre à intervenir en urgence.

Les autorités ont ainsi procédé à l’évacuation de plusieurs dizaines de migrants, qui ont été transférés vers les villes d’Aït Melloul et de Chichaoua, afin d’alléger la pression sur les quartiers résidentiels affectés par les scènes récurrentes de désordre et de conflits.

Cette opération intervient après la multiplication des plaintes des habitants, qui réclament des mesures concrètes face à la situation instable de ces migrants. Leurs comportements, notamment l’occupation d’espaces publics et la pratique d’activités non réglementées, suscitent en effet l’indignation chez la population locale.

H.M.