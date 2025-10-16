Facilitation des procédures : un service public en ligne avec la diaspora

Entre modernisation administrative et innovation numérique, le Maroc multiplie les initiatives pour simplifier les démarches des Marocains résidant à l’étranger. Des facilités douanières à la digitalisation des services judiciaires et consulaires, un nouveau modèle de proximité s’impose, au plus près des besoins de la diaspora.

Chaque été, ils sont des millions à reprendre la route du Maroc, les valises chargées d’attente et de projets. Les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) ne sont pas seulement des visiteurs , ils représentent un lien vital avec le Royaume, un pilier économique et social qui irrigue le pays de transferts, d’investissements et de compétences. Consciente de cet enjeu, l’administration a engagé, ces dernières années, une profonde refonte de ses procédures pour leur offrir un accès simplifié, moderne et équitable aux services publics.

Des facilités douanières renforcées

L’édition 2025 de l’opération Marhaba illustre parfaitement cette volonté d’allègement. L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a introduit de nouvelles mesures pour faciliter l’entrée des MRE et leurs démarches à la frontière.

Désormais, les Marocains âgés de 60 ans et plus, justifiant de dix années de résidence à l’étranger, bénéficient d’un abattement de 90 % sur la valeur à l’état neuf des véhicules importés. Cette disposition s’accompagne d’un assouplissement des justificatifs exigés, tout document officiel attestant la résidence à l’étranger, carte consulaire, certificat de résidence ou historique de séjour, est désormais accepté.

Un accompagnement judiciaire et administratif repensé

Le ministère de la Justice a, lui aussi, déployé des efforts significatifs pour rapprocher le service public des MRE. Une commission centrale composée de magistrats et de cadres a été instituée pour traiter leurs demandes durant la période estivale, entre juin et septembre. Des cellules de suivi ont été créées au sein du ministère de la Justice, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la présidence du Ministère public pour répondre aux doléances de la diaspora.

Parallèlement, la digitalisation des démarches s’est accélérée, obtention du casier judiciaire, consultation des audiences ou suivi des dossiers peuvent désormais se faire en ligne. Dans certaines représentations consulaires, des adouls sont désormais habilités à établir des actes directement sur place, offrant aux MRE la possibilité d’accomplir des formalités notariales sans déplacement au Maroc. Plusieurs services, état civil, procurations, demandes administratives, sont progressivement numérisés, réduisant le recours au papier et les délais d’attente.

Cette dynamique s’inscrit dans une approche globale de «proximité augmentée», qui vise à mettre les administrations à portée de clic des MRE, quelle que soit leur localisation. Le souci de simplification ne s’arrête pas aux frontières administratives.

À l’été 2025, le ministère de l’Urbanisme et du Logement a lancé une campagne nationale spécialement dédiée aux MRE. Une caravane itinérante sillonne les grandes villes afin de présenter les programmes immobiliers, expliquer les procédures et recueillir les besoins de la diaspora. Des guichets d’accueil ont été créés dans les agences Al Omran et au sein des services d’urbanisme, avec un accès facilité aux données d’aménagement en ligne.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO