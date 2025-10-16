Maroc
A la Une
Alerte météo: de fortes pluies attendues ce jeudi au Maroc (Villes)
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues ce jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses oscillant entre 15 et 30 mm sont ainsi prévues de 13h à 23h dans les provinces de Figuig, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Taourirt, Khémisset et El Hajeb, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.
S.L