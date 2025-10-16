Maroc
Alerte météo: de fortes pluies attendues ce jeudi au Maroc (Villes)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 octobre 2025 - 12:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues ce jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses oscillant entre 15 et 30 mm sont ainsi prévues de 13h à 23h dans les provinces de Figuig, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Taourirt, Khémisset et El Hajeb, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

S.L


