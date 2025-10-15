Immigration illégale: Fnideq sous haute surveillance

La ville de Fnideq a connu, dans la nuit de mardi à mercredi, une importante mobilisation sécuritaire en prévision d’une éventuelle tentative de migration collective vers le préside occupé de Sebta.

Les forces de sécurité ont mené des opérations de ratissage le long du littoral reliant Tanger à Fnideq et procédé à l’interpellation de dizaines de migrants subsahariens. Des patrouilles ont également été déployées pour surveiller les zones forestières et côtières du nord du Royaume, par crainte d’une tentative de passage massif.

De leur côté, des hélicoptères de la Gendarmerie royale ont effectué des vols de reconnaissance au-dessus des zones forestières situées près de Fnideq, Belyounech et Ksar Sghir afin de repérer les groupes de migrants.

K.Z. (avec N.M.)