Marrakech : un ingénieur victime d’une escroquerie immobilière de 3 millions de dirhams (VIDEO)

La ville de Marrakech a récemment été secouée par une affaire d’escroquerie complexe. Un jeune ingénieur en informatique a perdu 3 millions de dirhams après avoir investi dans une transaction immobilière hôtelière fictive.

La victime, qui souhaitait lancer un projet touristique ambitieux, avait conclu un accord avec un homme se présentant comme le propriétaire d’un grand immeuble abandonné. Sur la foi de ses promesses, l’ingénieur a investi le capital nécessaire et lancé d’importants travaux de rénovation pour transformer le lieu en établissement touristique.

L’ingénieur s’est ensuite vite rendu compte que son interlocuteur n’était pas le vrai propriétaire. L’escroc avait tenté de s’approprier le bien après que l’ingénieur y avait engagé des fonds considérables.

Rapidement, la victime a porté plainte, présentant en preuve des enregistrements audio et des échanges numériques détaillant les engagements de l’escroc.

Dans une décision judiciaire clé, le tribunal a ordonné que l’ingénieur quitte l’immeuble, confirmant que le prétendu propriétaire ne possédait pas la légitimité juridique pour exploiter le bien. L’affaire met en lumière les risques liés aux transactions immobilières non sécurisées à Marrakech.