Plus de 640 kg de denrées impropres à la consommation saisies dans le Nord du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis le début du mois de Ramadan, la commission mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits de consommation, relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, a saisi plus de 640 kg de denrées alimentaires impropres à la consommation.

Au total, 643,5 kg de produits non conformes ont été retirés du marché, dont 137 kg à M’diq, 16,5 kg à Fnideq et 490 kg à Martil. Par ailleurs, la commission a également saisi 21,5 kg de plastique.

Dans le cadre de ses opérations de contrôle, la commission a inspecté 163 commerces depuis le début du mois de Ramadan. Ces inspections ont conduit à l’émission de 20 avertissements à l’encontre de commerçants et à la rédaction de plusieurs procès-verbaux de contravention. Parmi ces avertissements, 9 ont été adressés à M’diq, 3 à Fnideq et 8 à Martil. De plus, la fermeture de six établissements a été ordonnée, dont deux à M’diq et quatre à Martil.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de contrôle à la préfecture de M’diq-Fnideq, Abdelouahab Benakrout, a souligné que ces contrôles intensifs visent à garantir le respect des lois régissant l’activité commerciale et à lutter contre les pratiques frauduleuses pouvant nuire aux consommateurs et à la sécurité publique.

Il a précisé que lors de leurs visites de terrain, les membres de la commission ont examiné l’approvisionnement des marchés et des points de vente sous leur juridiction, veillant à la régulation des prix et à la qualité des produits destinés à la consommation.

Composée de représentants de la préfecture, de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), des délégations de la santé, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la sûreté nationale et des autorités locales, la commission veille au respect des normes sanitaires et réglementaires en vigueur, a indiqué le responsable, précisant qu’elle s’assure notamment de l’affichage correct des prix et de la conformité des produits alimentaires, dont la demande est particulièrement forte durant cette période.

En outre, M. Benakrout a rappelé que la division économique de la préfecture assure une permanence quotidienne et a mis en place une ligne téléphonique (5757) pour recueillir les plaintes des citoyens relatives aux spéculations, aux pratiques monopolistiques ou à la mise en vente de produits ne respectant pas les normes de qualité. Toute infraction signalée fait l’objet d’une intervention rapide conformément à la législation en vigueur, a-t-il expliqué.

Depuis le début de Ramadan, les services compétents de la préfecture de M’diq-Fnideq ont déjà reçu 15 plaintes via la ligne nationale verte, dont la majorité concerne la flambée des prix de certains produits.

