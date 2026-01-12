Barrage Aoulouz : le taux de remplissage frôle les 100 %

Par LeSiteinfo avec MAP

Les retenues du barrage Aoulouz, dans la commune d’Aoulouz, province de Taroudant, ont connu une nette amélioration à la faveur des dernières précipitations enregistrées dans la région de Souss-Massa.

Les réserves de cet ouvrage hydraulique ont dépassé 89 millions de mètres3, soit un taux de remplissage avoisinant les 100 % contre seulement 28 % fin décembre dernier, selon les données de l’Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa.

Cette amélioration contribue à garantir la stabilité de l’approvisionnement en eau dans la province, notamment pour la ville de Taroudant et les communes environnantes qui dépendent fortement de l’eau du barrage pour leur consommation quotidienne.

La hausse du niveau d’eau du barrage devrait avoir un impact positif également sur l’agriculture en fournissant l’eau d’irrigation nécessaire et en améliorant les rendements agricoles, contribuant ainsi au soutien de l’économie locale et à la sécurité alimentaire de la région.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du barrage Aoulouz, Mohamed Ait Wakrim, a indiqué que les récentes précipitations ont permis au barrage d’atteindre environ 80 % de sa capacité, ce qui garantira les besoins de l’agriculture et l’approvisionnement en eau potable de la ville de Taroudant et des communes voisines.

Il a ajouté que les réserves en eau du barrage ont atteint 100 % de sa capacité, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2018, ce qui témoigne de l’amélioration significative des ressources en eau dans la région.

Le barrage d’Aoulouz joue un rôle multiple dans la mobilisation et la régulation des ressources en eau, la satisfaction des besoins en eau potable de la population, le soutien des activités agricoles et l’atténuation des effets du changement climatique.

Construit dans le cadre de la politique nationale d’optimisation des ressources en eau, ce barrage a été mis en chantier en 1988 et achevé en 1991.

Il a une capacité de stockage de 108 millions de mètres3, ce qui en fait un réservoir vital pour la collecte des eaux pluviales et des eaux de ruissellement saisonnières du bassin du Souss. Il contribue à la régulation des débits, à la réduction des risques d’inondation et à la recharge de la nappe phréatique de la plaine du Souss.

Dans le secteur agricole, le barrage Aoulouz joue un rôle essentiel en garantissant l’approvisionnement en eau d’irrigation de plusieurs zones agricoles de la région de Taroudant et des zones limitrophes.

Le barrage Aoulouz fait également partie des projets d’infrastructure visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable, en particulier pour la ville de Taroudant et plusieurs communes voisines, grâce à un système intégré mis en œuvre par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable. Ce système comprend une station de traitement d’une capacité d’environ 17 280 mètres3 par jour, ainsi que des canaux d’adduction d’eau s’étendant sur près de 80 kilomètres, des réservoirs et des installations de distribution et de contrôle.