Maroc
Devises vs Dirhams : les cours du lundi 13 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 13 octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2244 – 11,8824
1 DOLLAR U.S.A. 8,805 – 10,2328
1 DOLLAR CANADIEN 6,2893 – 7,3091
1 LIVRE STERLING 11,748 – 13,652
1 LIVRE GIBRALTAR 11,748 – 13,652
1 FRANC SUISSE 10,982 – 12,762
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3476 – 2,7282
1 DINAR KOWEITIEN 28,7 – 33,354
1 DIRHAM E.A.U. 2,3972 – 2,786
1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069
1 DINAR BAHREINI 23,355 – 27,143
100 YENS JAPONAIS 5,7806 – 6,718
1 RIYAL OMANI 22,871 – 26,579.