Devises vs Dirhams : les cours du lundi 13 octobre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 octobre 2025 - 09:12
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 13 octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2244 – 11,8824

1 DOLLAR U.S.A. 8,805 – 10,2328

1 DOLLAR CANADIEN 6,2893 – 7,3091

1 LIVRE STERLING 11,748 – 13,652

1 LIVRE GIBRALTAR 11,748 – 13,652

1 FRANC SUISSE 10,982 – 12,762

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3476 – 2,7282

1 DINAR KOWEITIEN 28,7 – 33,354

1 DIRHAM E.A.U. 2,3972 – 2,786

1 RIYAL QATARI 2,4153 – 2,8069

1 DINAR BAHREINI 23,355 – 27,143

100 YENS JAPONAIS 5,7806 – 6,718

1 RIYAL OMANI 22,871 – 26,579.


