Salon maghrébin du livre : Jalil Bennani fait un tour d’horizon (VIDEO)

Lors du Salon maghrébin du livre d’Oujda, Jalil Bennani, commissaire du salon, a mis en avant l’originalité de cet événement culturel. Selon lui, « ce qui fait la particularité de ce salon, c’est qu’il est thématique. On travaille autour d’un thème, l’intérêt c’est justement de poser et traiter de choses différentes, c’est ça au fond qui fait l’originalité de ce salon ».

Cette approche thématique permet au salon de se démarquer des autres manifestations littéraires en offrant aux participants et aux visiteurs l’opportunité d’aborder des sujets variés, de réfléchir et de débattre autour de problématiques spécifiques. Grâce à cette vision, le Salon maghrébin du livre devient plus qu’une simple exposition d’ouvrages : il se transforme en véritable plateforme d’échanges intellectuels et culturels, favorisant la diversité des idées et des perspectives.

Avec cette approche, Jalil Bennani et l’équipe du salon soulignent l’importance de créer un espace où le livre et le débat se rencontrent, permettant aux auteurs et aux lecteurs de dialoguer autour de thèmes choisis et traités en profondeur.