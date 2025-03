Trois experts, une conférence : tout comprendre sur les structures psychiques (VIDEO)

Le samedi 22 mars à Casablanca, la 2ème conférence du cycle d’enseignement du Cercle Psychanalytique, organisée en collaboration avec le département de psychologie de l’Université Mundiapolis, a rassemblé un public averti autour d’un thème fondamental : « Les Structures Psychiques ».

Présidée par le Dr Hachem Tyal, la conférence a été brillamment donnée par le professeur Alain Vanier, psychanalyste reconnu à Paris, et discutée par le Dr Jalil Bennani, figure incontournable de la psychanalyse marocaine.

Cette conférence a proposé une exploration riche et rigoureuse des troubles psychiques, de l’Antiquité à la psychanalyse freudienne et lacanienne. Alain Vanier a mis en lumière les limites des approches actuelles fondées sur les neurosciences, notamment l’usage systématique du DSM, en insistant sur l’importance de la clinique et de l’observation fine, héritée des psychiatres du XIXe siècle.

Un moment fort de l’intervention fut l’explication du concept lacanien de la métaphore paternelle, présenté comme un pivot dans la structuration psychique, permettant de distinguer la névrose de la psychose selon la présence ou l’absence de cette fonction symbolique essentielle.

À travers des exemples cliniques et des références théoriques précises, Vanier a insisté sur la complexité des structures psychiques et la nécessité d’adopter une approche singulière pour chaque patient. Si les classifications psychiatriques peuvent constituer des repères utiles, elles ne doivent en aucun cas se substituer à une lecture fine du sujet.

Une conférence de haut niveau intellectuel, qui a enrichi la réflexion des professionnels, étudiants et passionnés présents, et confirmé la vitalité du dialogue entre la théorie psychanalytique et la pratique clinique contemporaine.