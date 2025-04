Le Cercle psychanalytique de Rabat accueille Bernard Golse pour sa 3e conférence annuelle

Le Cercle psychanalytique, en partenariat avec l’équipe de recherche et de la Formation doctorale en psychologie de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat, a invité pour une 3e conférence annuelle Bernard Golse, psychiatre et psychanalyste, professeur émérite de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris-Cité.

Eminent chercheur, auteur de nombreux ouvrages, il s’est beaucoup intéressé à la question des soins et des liens précoces chez les tout-petits, à l’autisme et à l’adoption. Il considère que « le bébé est une chance pour la psychanalyse », discipline qui doit rester et des découvertes scientifiques récentes et de l’actualité pour se renouveler.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de l’équipe de l’unité de recherche en psychologie, des enseignants, des doctorants et des étudiants venus nombreux.

S.L.