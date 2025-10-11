Les partis politiques réagissent au discours du Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Des partis politiques ont hautement salué le discours adressé par le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5e année législative de la 11e législature.

Ces formations politiques ont été unanimes à souligner que le discours Royal constitue une feuille de route claire pour accélérer les efforts du développement à même de réaliser la justice spatiale, en particulier dans les zones montagneuses et les oasis, au service des citoyens.

Dans ce sens, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a relevé la pertinence des orientations stratégiques tracées par le Souverain en rapport avec les questions et les défis relatifs au développement du pays, soulignant que le Roi a insisté sur l’importance de donner corps à une nouvelle génération de programmes de développement territorial en tant qu’enjeux majeurs qui débordent la limite temporelle de l’action gouvernementale.

Dans un communiqué, le RNI a ajouté que le gouvernement se penche sur ces programmes pour les inclure dans le projet de loi de finances 2026 en vue de donner une impulsion réelle au processus d’édification du Maroc émergent et solidaire et ce, à travers la consécration de la justice spatiale avec une attention particulière aux zones les plus vulnérables, notamment les zones montagneuses, les oasis et le littoral, par le biais de l’opérationnalisation optimale des leviers de développement durable du littoral national.

Tout en se félicitant de l’appel du Roi à accorder une importance particulière à l’encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics, le parti a affirmé être constamment engagé à assumer pleinement ses rôles constitutionnels, en l’occurrence l’encadrement des citoyens, l’écoute et l’interaction avec leurs attentes, outre ses actions sérieuses et pérennes pour promouvoir davantage la diplomatie partisane et parlementaire au service des causes supérieures de la Nation, avec à leur tête la question du Sahara marocain.

De son côté, le Parti Authenticité et Modernité (PAM) s’est dit profondément fier de la forte teneur et des orientations stratégiques contenues dans le discours Royal qui constitue une feuille de route claire pour un développement national global.

Lors d’une rencontre de communication organisée vendredi à Rabat, Fatima Saâdi, membre de la direction collégiale du parti, a affirmé, dans une allocution au nom de la direction, que les Orientations du Roi relatives à l’unification des efforts des grands programmes et leur complémentarité, au renforcement du développement des zones montagneuses, des oasis et du littoral ainsi que des centres ruraux émergents, constituent des piliers stratégiques d’une justice spatiale et sociale équilibrée.

Le parti, avec toutes ses composantes, « adhère de manière sérieuse et responsable à la concrétisation de cette vision Royale d’un Maroc solidaire et soudé, fondé sur l’égalité des chances et la distribution équitable des fruits du développement, a-t-elle relevé dans son allocution relayée par le site électronique du PAM.

Elle a salué le contenu du discours Royal se rapportant aux secteurs sociaux vitaux, notamment l’éducation et la santé, ainsi qu’à l’intérêt devant être accordé aux régions les plus vulnérables.

S’agissant de l’intégrité territoriale, la direction collégiale a réitéré la centralité de cette question pour le parti, se félicitant des grandes avancées enregistrées dans ce dossier sur le plan international, grâce à la vision clairvoyante du Roi.

Elle a plaidé pour la poursuite de la mobilisation et de la vigilance de l’ensemble des instances du parti, le but étant de traduire dans les faits les axes du discours Royal.

Pour sa part, le Parti de l’environnement et du développement durable a salué le contenu du discours Royal, affirmant son plein soutien à l’ensemble des projets et programmes lancés par le Roi Mohammed VI pour le développement tout azimuts du pays.

La formation politique a assuré que la justice sociale et spatiale constitue la base de la consécration d’un développement équilibré au service des citoyens.

S.L.