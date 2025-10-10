Le musée Yves Saint Laurent Marrakech célèbre David Seidner à travers une exposition inédite

Le musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) accueille, du 15 septembre 2025 au 2 août 2026, une exposition exceptionnelle intitulée « David Seidner – Yves Saint Laurent », consacrée au photographe américain David Seidner (1957-1999). C’est la première fois que son œuvre est présentée au Maroc, offrant au public une plongée dans l’univers d’un artiste dont la vision a profondément marqué la photographie de mode et de portrait à la fin du XXe siècle.

Une rencontre entre deux créateurs visionnaires

L’exposition retrace la collaboration artistique unique entre David Seidner et le couturier Yves Saint Laurent. Leur rencontre en 1982 marque le début d’un dialogue esthétique rare, fondé sur une sensibilité commune pour l’élégance et la lumière. En 1983, Seidner signe la campagne du parfum Paris, devenue emblématique de la Maison, où il capte l’essence même du style Saint Laurent avec une intensité singulière.

Un hommage à une esthétique intemporelle

Plus de vingt-cinq ans après sa disparition prématurée, l’art de David Seidner conserve une modernité saisissante. Ses photographies, inspirées à la fois de l’Antiquité et des grands maîtres du portrait, révèlent une approche audacieuse du cadrage, de la lumière et de la composition. Ce regard novateur a profondément influencé la photographie de mode des années 1980 et 1990, et continue d’inspirer les générations actuelles.

Une exposition pensée par ceux qui l’ont connu

Le commissariat de l’exposition a été confié à Violeta Sanchez, mannequin emblématique de la Maison Yves Saint Laurent et muse du photographe. En collaboration avec le musée Yves Saint Laurent Paris et l’International Center of Photography (ICP) de New York, elle propose une scénographie sensible et documentée, fidèle à l’esprit du créateur disparu.

Un ouvrage de référence pour accompagner l’exposition

Un catalogue richement illustré accompagne cette rétrospective. On y retrouve des textes de Marc Donnadieu, Samia Saouma, Violeta Sanchez, Olivier Saillard et Robert McElroy, ainsi qu’une préface de Pierre Bergé. L’ensemble offre une analyse approfondie du parcours et de l’influence de David Seidner sur la mode et la photographie contemporaine.

Quand la mode devient art et mémoire

À travers cette exposition, le musée Yves Saint Laurent Marrakech rend hommage à un photographe d’exception et à un dialogue artistique devenu légende. « David Seidner – Yves Saint Laurent » invite les visiteurs à redécouvrir la mode comme un langage artistique et une mémoire vivante, où se rencontrent beauté, émotion et création.