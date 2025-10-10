Développement territorial : le Roi Mohammed VI plaide pour un changement des mentalités et des méthodes de travail

Par LeSiteinfo avec MAP

La transformation majeure à opérer en matière de développement territorial requiert un changement significatif des mentalités et des méthodes de travail, ainsi qu’un véritable enracinement de la culture du résultat, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans Son discours à l’ouverture de la 1e session de la 5e année législative de la 11e législature, le Souverain a indiqué que cette démarche doit reposer sur la collecte de données de terrain précises et l’utilisation des technologies numériques.

Tout en soulignant avoir appelé dans le dernier Discours du Trône à accélérer la marche du Maroc émergent et à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial, SM le Roi a affirmé qu’il s’agit d’enjeux majeurs qui débordent la limite temporelle de l’action gouvernementale et parlementaire.

Cette nouvelle génération de programmes de développement territorial que le gouvernement doit s’atteler à élaborer conformément aux Hautes Orientations Royales doivent se caractériser par une plus grande célérité et produire un impact plus fort, a expliqué le Souverain, notant que « ce travail doit être mené dans le respect d’une relation gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales ».

Il s’agit notamment des questions clés que « Nous avons définies comme prioritaires, au premier rang desquelles figurent l’encouragement des initiatives locales et des activités économiques, la création d’emplois pour les jeunes, la promotion concrète des secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi que la mise à niveau territoriale », a poursuivi SM le Roi.

Le Souverain, qui a fait remarquer que toute négligence affectant l’efficacité et la rentabilité des investissements publics est inadmissible, a exhorté, chacun à son niveau, à lutter contre toute pratique chronophage, énergivore et avide de ressources.

Rappelant les directives contenues dans le Discours du Trône à propos du développement territorial, SM le Roi a appelé à accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis, en tenant compte de leurs spécificités et de la nature de leurs besoins.

« De fait, le développement territorial harmonieux ne saurait être réalisé sans une complémentarité et une solidarité effective entre les différentes zones et les diverses régions », a fait savoir le Souverain.

A cet égard, SM le Roi a réaffirmé qu’il devient indispensable de reconsidérer le développement des zones montagneuses qui couvrent 30% du territoire national, notant que ces espaces doivent être dotés d’une politique publique intégrée qui prend en considération leurs particularités et leurs nombreuses potentialités.

Le Souverain a également appelé à mener avec sérieux l’opérationnalisation optimale des leviers de développement durable du littoral national, y compris la loi relative au littoral et le Plan national du littoral.

Le but, a ajouté SM le Roi, est de contribuer à assurer l’équilibre nécessaire entre le développement accéléré de ces espaces et les exigences de leur protection et de mise en valeur de leurs grands atouts, dans le cadre d’une économie maritime nationale, génératrice de richesse et d’emplois.

Le Souverain a, en outre, appelé à étendre le Programme National pour le développement des Centres ruraux émergents, en tant que levier adapté pour la gestion de l’urbanisation et la réduction de ses impacts négatifs.

Ces centres émergents sont susceptibles de devenir un maillon efficace dans la dynamique visant à fournir aux citoyens en milieu rural des services administratifs, sociaux et économiques de proximité, a dit SM le Roi.

Le Souverain a, par ailleurs, assuré que le Maroc se fraye un chemin sûr vers une plus grande justice sociale et territoriale « à la faveur des dynamiques que Nous avons impulsées », ajoutant que « Nous nous attachons aussi à ce que les fruits de la croissance profitent à tous, à ce que les enfants du Maroc uni jouissent à égalité des droits politiques, économiques et sociaux et de bien d’autres ».

Considérant que « le niveau du développement local est le vrai miroir du progrès du Maroc émergent et solidaire, dont Nous nous employons tous à consolider le statut », SM le Roi a affirmé que le diptyque « justice sociale et lutte contre les inégalités territoriales est loin d’être un slogan creux, ou une priorité conjoncturelle, dont l’importance pourrait décliner au gré des circonstances ».

« Nous le considérons plutôt comme une orientation stratégique qui requiert l’engagement de tous les acteurs, ainsi qu’un enjeu crucial qui doit imprégner les différentes politiques de développement », a indiqué le Souverain.

Dans ce sens, SM le Roi a soutenu que « le cap tracé par le Maroc émergent pour réaliser la justice sociale et spatiale exige la mobilisation de toutes les potentialités dont il dispose ».