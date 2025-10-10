Le Roi Mohammed VI préside l’ouverture de la nouvelle session parlementaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi en fin d’après-midi à Rabat, l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la 11e Législature.

A Son arrivée au siège du Parlement, Sa Majesté le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le Souverain a ensuite été salué par M. Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants, M. Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des Conseillers, M. Mohammed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux Chambres du Parlement.

Avant de gagner la tribune officielle, Sa Majesté le Roi a tenu à saluer de Ses mains, du haut du balcon du Parlement, la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme à l’Auguste personne du Souverain et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

Après lecture de versets du Saint Coran, Sa Majesté le Roi a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, dans lequel le Souverain a affirmé que le diptyque « justice sociale et lutte contre les inégalités territoriales est loin d’être un slogan creux, ou une priorité conjoncturelle, dont l’importance pourrait décliner au gré des circonstances ».

« Nous le considérons plutôt comme une orientation stratégique qui requiert l’engagement de tous les acteurs, ainsi qu’un enjeu crucial qui doit imprégner les différentes politiques de développement », a indiqué le Souverain.

Dans ce sens, Sa Majesté le Roi a soutenu que « le cap tracé par le Maroc émergent pour réaliser la justice sociale et spatiale exige la mobilisation de toutes les potentialités dont il dispose ».

Tout en soulignant avoir appelé dans le dernier Discours du Trône à accélérer la marche du Maroc émergent et à lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial, Sa Majesté le Roi a affirmé qu’il s’agit d’enjeux majeurs qui débordent la limite temporelle de l’action gouvernementale et parlementaire.

Cette nouvelle génération de programmes de développement territorial que le gouvernement doit s’atteler à élaborer, conformément aux Hautes Orientations Royales, doivent se caractériser par une plus grande célérité et produire un impact plus fort, a expliqué le Souverain, notant que « ce travail doit être mené dans le respect d’une relation gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales ».

Sa Majesté le Roi a ainsi appelé à accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis, en tenant compte de leurs spécificités et de la nature de leurs besoins.

Le Souverain a également appelé à mener avec sérieux l’opérationnalisation optimale des leviers de développement durable du littoral national, y compris la loi relative au littoral et le Plan national du littoral.

Sa Majesté le Roi a, en outre, appelé à étendre le Programme National pour le développement des Centres ruraux émergents, en tant que levier adapté pour la gestion de l’urbanisation et la réduction de ses impacts négatifs.

Dans Son discours, le Souverain a par ailleurs appelé le gouvernement et le Parlement à mobiliser toutes les énergies et toutes les potentialités pour faire prévaloir les intérêts supérieurs de la Nation et des citoyens.

Sa Majesté le Roi a, de même, soutenu qu’ »il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d’améliorer les conditions de vie des citoyens, où qu’ils soient ».

Dans la même veine, a ajouté le Souverain, une attention particulière doit être portée à l’encadrement des citoyens et à la communication autour des initiatives engagées par les pouvoirs publics, et des différentes lois et décisions, notamment celles ayant trait directement aux droits et aux libertés des citoyens.

Par la suite, Sa Majesté le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a reçu M. Rachid Talbi Alami, qui a présenté au Souverain le bilan des travaux de la Chambre des Représentants au titre de l’année législative 2024-2025, ainsi que d’autres publications de la Chambre.

Sa Majesté le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a également reçu M. Mohamed Ould Errachid, qui a présenté au Souverain plusieurs publications portant sur le bilan des travaux de la Chambre des Conseillers au titre de l’année législative 2024-2025.

Accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, le Souverain a, par la suite, reçu M. Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l’action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la quatrième année législative de la 11e Législature.

Sa Majesté le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des membres des Chambres des Représentants et des Conseillers à l’occasion de l’ouverture de la première session de la cinquième année législative de la 11e Législature.