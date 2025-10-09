Visa For Music: la 12ème édition dévoile sa programmation

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Visa For Music – organisé et produit par Anya Culture et Atlas Azawan, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil Régional Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du BMDAV – revient à Rabat du 19 au 22 novembre 2025 pour sa 12ᵉ édition.

Pendant quatre jours, la capitale vibrera au rythme d’une programmation riche et variée, réunissant plus de 500 artistes et 1 000 professionnels nationaux et internationaux. L’an dernier, le festival a accueilli plus de 16 000 spectateurs, plus de 400 artistes et 1 100 professionnels issus de 87 pays, confirmant son rayonnement international.

Depuis sa création, Visa For Music s’engage à soutenir la jeunesse et la diversité à travers un accès gratuit aux activités pour les jeunes professionnels marocains et de la diaspora, des tarifs étudiants et des actions de médiation culturelle menées auprès des grandes écoles et universités. Le festival promeut également la parité et la représentation féminine, avec au moins 30% de femmes parmi les professionnels et une attention particulière portée à l’équilibre dans la sélection des artistes et des intervenants.

Les grandes lignes de la programmation 2025

L’édition 2025 s’ouvrira avec une grande parade urbaine le mercredi 19 novembre à 16h, suivie de la cérémonie officielle d’ouverture. Celle-ci présentera des showcases phares et sera également l’occasion de rendre hommage à des figures emblématiques du secteur musical africain, avec la remise des Trophées VFM.

Chaque après-midi du jeudi au samedi, l’esplanade du Théâtre Mohammed V accueillera des animations musicales gratuites accessibles à tous.

Le public pourra assister à 30 showcases live sur les scènes du Théâtre Mohammed V, de la Salle Bahnini et du Cinéma Renaissance, ainsi qu’à 12 showcases électro sur la scène du Chellah, sans oublier les fanfares et ensembles traditionnels qui animeront la parade et les espaces publics.

Cette édition met un accent particulier sur les artistes issus des pays africains lusophones qui célèbrent leurs 50 ans d’indépendance, avec Selma Uamusse (Mozambique), Maura Delgado (Cap-Vert) et Tabanka Djaz (Guinée-Bissau), tout en valorisant la diversité des scènes africaines à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des Nations, de la RDC (Kin’Gongolo Kiniata, Kin Orchestra) au Botswana (Dato Seiko), du Nigéria (Bantu, Tobi Peter) à la Côte d’Ivoire (Perles des Lagunes). Elle met également en lumière une scène électro aux couleurs du Maghreb et du Moyen-Orient, réunissant des artistes venus du Maroc, de Tunisie et de Palestine, rejoints par des projets hybrides d’Europe. Enfin, la vitalité de la scène marocaine et de sa diaspora occupe une place centrale, particulièrement représentée cette année dans les showcases live (Lotfi E., 21Tach, Saad Tiouly, Omar Hayat, Nashwa, Aza, Sami Galbi…) comme dans les showcases électro (SODFA, Saladeduchef, Yasmina Karrum, Laps de Temps, Aziz Konkrite, Elements of Baraka).

Un marché professionnel incontournable

Comme chaque année, le marché professionnel de Visa For Music constitue un véritable carrefour de rencontres et d’échanges entre artistes, producteurs, programmateurs et professionnels de l’industrie musicale, aussi bien au Maroc qu’à l’international. Événement majeur en Afrique, il met en lumière la richesse et la diversité de tous les acteurs de la filière, tout en offrant un espace privilégié pour développer des opportunités, initier des collaborations et créer des synergies durables. Plus qu’un simple rendez-vous, il s’impose comme un moteur de dynamisme et d’innovation pour l’ensemble du secteur musical.

Tout aussi dense et dynamique que la programmation artistique, le marché professionnel s’articule autour de :

– Un Forum (conférences, ateliers, masterclasses) dont le programme sera annoncé prochainement.

– Un Salon Expostand qui réunit plus de 50 exposants : festivals, labels, institutions et acteurs culturels.

– Des speed meetings et rendez-vous B2B favorisant la circulation des artistes et des projets.

Un programme OFF et culturel enrichi

En marge de la programmation officielle, le programme OFF offrira aux professionnels et au grand public des moments privilégiés : cocktails, petits-déjeuners networking, concerts intimistes et autres surprises. Il intégrera également des résidences artistiques, et des événements partenaires (side events, assemblées générales, remises de prix), prolongeant ainsi l’expérience culturelle au-delà des scènes.

ANNEXE : Line-up Visa For Music 2025

Showcases LIVE

Anyma Ora (Québec, CA) · Aza (USA/Maroc) · Bantu (Nigéria) · Daby Touré (Mauritanie) · Dato Seiko (Botswana) · El Niño Lord Cah (Espagne) · Jamila & the Other Heroes (Allemagne/Palestine) · Kin Orchestra (RDC) · Kin’Gongolo Kiniata (RDC) · Les Mamans du Congo & Rrobin (Congo) · Lotfi E. (Maroc) · Maura Delgado (Cap-Vert) · Mawndoé (Tchad) · Nashwa (Maroc/Belgique) · Omar & The Eastern Power (Corée du Sud/Maroc) · Omar Hayat (Maroc) · Perles des Lagunes (Côte d’Ivoire) · Restinga (Espagne) · Saad Tiouly (Maroc) · Sami Galbi (Suisse/Maroc) · Sarāb (France) · Selma Uamusse (Mozambique) · Sila Lua (Espagne) · Tabanka Djaz (Guinée-Bissau) · Telem Uncommon Sounds (Sierra Leone) · Too Fuse (Égypte) · TTGS (Corée du Sud) · Zolani Mahola & the Feminine Force (Afrique du Sud) · 21Tach (Maroc)



Showcases ÉLECTRO

Aïchoucha by Khalil Epi (France/Tunisie) · Aziz Konkrite (Maroc) · Elements of Baraka (Maroc) · Hadra Rave (Autriche) · Isam Elias (Palestine) · La Louuve (Algérie/France) · Laps de Temps (Maroc) · Pan-J (Tunisie) · Saladeduchef (Maroc) · SODFA (Maroc) · Tobi Peter (Nigéria) · Yasmina Karrum (Maroc/Espagne)

Fanfares et ensembles traditionnels

IFè Brass Band (Bénin) · Ballet National Djoliba (Guinée-Conakry) · Orchestre Bana Bateke (Congo) · Gadiembé (Réunion/France) · Carnaval Tropical de Paris (France)